Caressa evidenzia: “Estupinian titolare esercizio di leadership di Allegri. Il Milan ha giocato meglio dell’Inter”

Nel suo canale YouTube, Fabio Caressa ha parlato del derby di Milano. Queste le sue parole:

"È stato un derby che il Milan ha giocato meglio dell'Inter. Vi ricordate quello che avevo detto con il Bodo, che era mancata la rabbia. Stessa cosa domenica, gioco piatto anche quando deve recuperare la partita. Il Milan è conscio dei propri limiti ma crede in quello che fa e gioca con la rabbia e la convinzione che gli da Allegri. Ci hanno raccontato come Estupinian avesse provato il derby in tutte le partite. Recupera Bartesaghi ma Allegri decide che gioca Estupinian. Queste sono cose che fanno parte delle skill degli allenatori manager, questo è esercizio della leadership. Quando parliamo di Allegri è una cosa che va presa in considerazione. Tattica, come vi pare, secondo me il Milan gioca in base le caratteristiche dei giocatori. Quello che conta è anche la gestione e secondo me Allegri nella gestione è più bravo di tutti".