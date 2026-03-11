Ibrahimovic racconta Modric: "Devi solo farlo felice e non spiegargli nulla.."

Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird ha parlato così di Milan e della stagione dei ragazzi di Massimiliano Allegri direttamente ai microfoni di CBS Sports Golazo. Di seguito un estratto delle parole dell'ex attaccante svedese sul lavoro di mister Allegri in questa stagione:

IBRAHIMOVIC ELOGIA IL LAVORO DI ALLEGRI

"Allegri porta il pacchetto completo e deve solo trasferirlo ai giocatori. Poi, nel caso di Modric devi solo tenerlo contento e non devi spiegargli nulla. Abbiamo anche Rabiot, che per me è un giocatore di alto livello".

LE PAROLE DI ALLEGRI DOPO MILAN-INTER

"Io dico sempre che le stagioni si preparano i primi sei mesi, perché a marzo ci sono le partite che contano. Stasera non era facile, era molto pericolosa: l'abbiamo affrontata con grande serenità e con grande voglia contro una squadra forte. Intanto, non prendiamo gol da due partite e così si è già a metà dell'opera. Poi bisogna migliorare, perché negli ultimi 25 metri bisogna fare meglio. Siamo a 60 punti, e non era facile. Il gol? Pervis Stava bene, è un premio per ciò che ha fatto. Avete parlato del mio futuro. Di me c'è solo che ho chiesto ai ragazzi di fare una bella prestazione, con coraggio e giocando bene tecnicamente. I ragazzi hanno risposto da squadra vera. Ci deve essere questo spirito. Dobbiamo essere contenti della vittoria, ma ora non abbiamo raggiunto nessun obiettivo. Stasera contenti, domani contenti, ma martedì bisogna cancellare il derby e pensare alla Lazio, altrimenti poi domenica siamo punto e campo. È ancora lunga".