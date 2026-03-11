Cassano: "Una sola persona può cambiare le cose da presidente federale: Paolo Maldini"

Antonio Cassano, ex calciatore di Serie A con un passato anche nel Milan con cui ha vinto uno scudetto e un presente da opinionista sul web con posizioni sempre senza mezzi termini, è stato intervistato dal Corriere della Sera nell'edizione in edicola questa mattina. Fantantonio ha parlato di calcio a 360 gradi, partendo dall'Italia e commentando il Derby recente, confermando alcune sue battaglie, per esempio quella contro Allegri ma non solo. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Le parole di Cassano sulla situazione del calcio in Italia: "Io con un ruolo in Federazione? Non sarei capace, devo essere onesto. Una sola persona può cambiare le cose da presidente federale e premetto che non è mio amico e non lo sento: Paolo Maldini. Ha uno status, ha studiato, sa di cosa parla, non ha padroni. Motivi di ottimismo per lo spareggio mondiale? Ne ho due: l'allenatore e il portiere, che è l'unico campione che abbiamo. Gattuso tirerà fuori l'anima dai gioca-tori, anche attaccandoli al muro se serve. Temo la seconda partita, se sarà in casa del Galles che gioca a mille al-l'ora: abbiamo personalità e ritmo per farcela? Ne dubito"