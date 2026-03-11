Piervincenzi: "Credo che lo scudetto sia dell'Inter, può vincere con più di 7 punti di vantaggio. Il Milan..."

Andrea Piervincenzi, su TMW Radio, ha parlato così della lotta scudetto: "Non mi aspettavo il ko nel derby per l'Inter, però credo che lo Scudetto sia suo, e che possa vincerlo anche con più di sette punti di vantaggio. Anche perché pure il Milan ha un calendario con diversi scontri difficili".