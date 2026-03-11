Pedullà: "Allegri ha fatto in sei-sette mesi quanto avrebbe dovuto fare alla Juve in tre anni"

Dopo la vittoria nel Derby contro l'Inter, la figura di Massimiliano Allegri è stata ulteriormente (e giustamente) esaltata in casa rossonera e non solo per quanto fatto vedere in questa stagione con il Milan, riportato a lottare per le posizioni che contano in Italia dopo una stagione conclusa all'ottavo posto in classifica. A parlare dell'annata del tecnico rossonero anche l'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà nel suo Editoriale pubblicato per il sito di Sportitalia, emittente per cui è opinionista fisso.

Il commento di Alfredo Pedullà su Massimiliano Allegri: "Max Allegri ha fatto in sei-sette mesi al Milan quanto avrebbe dovuto fare alla Juve in tre anni. Allegri sta andando fino in fondo, restituendo al Milan la dignità che aveva perso tra stagioni anonime e mancata partecipazione alla Champions. Già, la Champions da sempre casa del Milan e all’improvviso diventata chimera. Basta questo, la possibilità di poter ascoltare la musichetta, per dare un senso a questa stagione".