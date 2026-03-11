Lazio, Provedel operato alla spalla: stagione finita. Col Milan in porta ci sarà Motta

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - Ivan Provedel è stato sottoposto a intervento chirurgico di stabilizzazione artroscopica della spalla presso il Concordia Hospital di Roma. L'intervento, eseguito dal dottor Giovanni Di Giacomo e dal dottor Alberto Costantini, si è concluso con pieno successo. Il portiere della Lazio era affetto da una lesione capsulo-legamentosa; ora comincerà il percorso riabilitativo secondo le indicazioni dello staff medico. (ANSA).