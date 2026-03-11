Serafini: "Onestamente credo che sia molto difficile che l’Inter perda abbastanza punti da farsi rimontare dal Milan"

Luca Serafini, giornalista, si è così espresso a Radio TuttoNapoli.

Dopo la vittoria nel derby il Milan può davvero riaprire la corsa scudetto, riducendo il distacco di sette punti dall’Inter?

"Ridurlo magari sì, magari a cinque o quattro punti. Ma bisogna essere realisti: l’Inter ha tritato tutte le squadre della seconda parte della classifica. Negli scontri con le big ha avuto più difficoltà, ma dalla terza posizione in giù vince quasi sempre. Con i numeri che ha fatto finora è difficile pensare che perda così tanti punti nelle ultime dieci giornate. Inoltre dall’altra parte c’è un Milan che con le grandi ha fatto bene ma con le piccole ha perso troppi punti. Per questo, ad oggi, credo che la corsa scudetto sia molto complicata da riaprire".

Quanto incide il fatto che l’Inter non abbia più la Champions League da giocare?

"Incide parecchio. Negli ultimi anni l’Inter è spesso arrivata a fine stagione sulle gambe. Anche con Simone Inzaghi è successo: qualche passaggio a vuoto nel finale si è visto. L’anno scorso è stato l’esempio più evidente, con un calo nel finale tra campionato, Champions e altri impegni. Quest’anno invece l’eliminazione dalla Champions può diventare quasi un vantaggio: con meno partite è più facile gestire le energie e arrivare fino in fondo senza cali".

Quindi, in definitiva, l’Inter resta la favorita?

"Sì, onestamente credo che sia molto difficile che l’Inter perda abbastanza punti da farsi rimontare. Nel calcio abbiamo visto di tutto, quindi mai dire mai. Ma oggi mi sembra davvero complicato pensare a un recupero completo del Milan".