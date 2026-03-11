Pedullà: "Ritrovato il Milan, Allegri ha avuto l'umiltà di ripartire da zero"

vedi letture

Dopo la vittoria nel Derby contro l'Inter, la figura di Massimiliano Allegri è stata ulteriormente (e giustamente) esaltata in casa rossonera e non solo per quanto fatto vedere in questa stagione con il Milan, riportato a lottare per le posizioni che contano in Italia dopo una stagione conclusa all'ottavo posto in classifica. A parlare dell'annata del tecnico rossonero anche l'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà nel suo Editoriale pubblicato per il sito di Sportitalia, emittente per cui è opinionista fisso.

Alfredo Pedullà sulla spinta di Allegri per avere Rabiot: "Ritrovato il Milan, Max ha avuto l’umiltà di ripartire da zero, senza particolari richieste e accettando la politica societaria (Furlani un uomo solo al comando, il primo e l’ultimo a mettere bocca su qualsiasi decisione). Se dovessero chiedermi “ma su quale operazione di mercato Allegri è stato decisivo?”, non avrei dubbi a rispondere Rabiot. Ricordate quella notte d’estate dello scorso agosto con sconfitta inaspettata all’esordio del Milan in campionato contro la Cremonese? Il giorno dopo Allegri si presenta in sede e dice, senza giri di parole, che Rabiot sarebbe stato un passaggio decisivo per migliorare le cose. Glielo prendono, forse perché terrorizzati da quell’impatto traumatico. Ma da quel momento Allegri non incide più nelle strategie, anche se sul campo le cose vanno benissimo e i 60 punti conquistati ne sono la più fedele testimonianza".