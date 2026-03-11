MN - Mancini sulla rimonta scudetto: "Il Milan può avere la capacità di accorciare sull'Inter, anche per ai nerazzurri aspettano partite difficili"

Battendo l'Inter il Milan potrebbe aver riaperto il campionato, anche se non è ancora del tutto detto. I 7 punti di distacco dalla formazione nerazzurra sono un gap importante, ma Massimiliano Allegri e giocatori, arrivati a questo punto della stagione, non hanno più niente da perdere: quindi perché non provarci? Di questa tentazione ne ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it l'ex giocatore rossonero Amantino Mancini, passato in carriera anche sull'altra sponda del Naviglio.

Pensa che il campionato sia riaperto?

"Secondo me il campionato si è riaperto. 7 punti non sono tanti, anche perché ne deve passare di acqua sotto ai ponti. Il campionato non è ancora deciso".

Nelle prossime 5 l’Inter ha 4 partite difficili, il Milan, sulla carta, 2: pensa che si possa accorciare in classifica?

"Le prossime partite dell'Inter sono molto difficili, e penso che questo aumenti le possibilità per il Milan di accorciare in classifica. Come ho detto, possono succedere ancora tante cose, ma le prossime partite dell'Inter sono molto complicate e quindi il Milan ne deve approfittare".

Il Milan ha la forza di rimontare l’Inter, oppure la formazione di Chivu gode di un vantaggio considerevole che la fa stare serena?

"Si, il Milan ha questa forza. Ovvio che l'Inter che ha un bel vantaggio, 7 punti sono tanti, ma penso che il Milan può avere la capacità di accorciare".