Pedullà: "A gennaio Allegri aveva chiesto con forza un altro centrale. Nisba"

Dopo la vittoria nel Derby contro l'Inter, la figura di Massimiliano Allegri è stata ulteriormente (e giustamente) esaltata in casa rossonera e non solo per quanto fatto vedere in questa stagione con il Milan, riportato a lottare per le posizioni che contano in Italia dopo una stagione conclusa all'ottavo posto in classifica. A parlare dell'annata del tecnico rossonero anche l'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà nel suo Editoriale pubblicato per il sito di Sportitalia, emittente per cui è opinionista fisso.

Il pensiero di Pedullà sul coinvolgimento di Allegri sulle ultime operazioni di mercato: "Su Mateta e André nulla sapeva, ha appreso da qualche giornalista e di sicuro non si è strappato le vesti per il non felice esito delle trattative. Parto dal presupposto che un allenatore non possa fare nome e cognome dei nuovi acquisti con la pretesa che arrivino esattamente quelli. Ma nello stesso tempo non è corretto che sia l’ultimo o il penultimo della compagnia a sapere, tenendo conto che lo stesso Tare spesso non è informato sui fatti che stanno accadendo a casa Furlani e dintorni. Esempio: a gennaio Allegri aveva chiesto con forza un altro difensore centrale in modo da organizzare meglio le rotazioni in caso di necessità. Nisba. Per un Milan più competitivo in futuro ci vorrebbe un’incontestabile unità di intenti, il modo migliore per festeggiare i 60 punti sul campo alla giornata numero 28 dopo una stagione di vuoto pneumatico".