Ambrosini: "Se Allegri andrà al Real Madrid è perché non avrà dal Milan le garanzie che è normale possa chiedere"

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio "Elastici", l'ex giocatore del Milan Massimo Ambrosini ha parlato di Massimiliano Allegri e del suo imminente futuro, visto che nel corso delle ultime settimane il suo nome è stato accostato con una certa insistenza alla panchina del Real Madrid:

"A livello di gestione ti direi di sì, ma il Bernabeu richiede un'estetica che al momento Allegri non interessa. Faccio fatica a pensare perché una società come il Real possa andare a richiedere un allenatore che aveva già rifiutato una proposta. Ma soprattutto: se Allegri andrà al Real Madrid è perché non avrà dal Milan le garanzie che è normale possa richiedere adesso che ha un credito illimitato. Perché diversamente che senso ha andarci adesso dopo averlo rifiutato? Cosa è cambiato in lui? Se non ci è andato prima quando il Real era più forte di quello di adesso, che paradossalmente è una squadra normale dal punto di vista dei nomi".