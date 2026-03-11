Allegri al Real? Pastore storce il naso: "Un conto è gestire il gruppo, un conto è gestire l'ambiente"

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio "Elastici", il collega Giuseppe Pastore ha parlato di Massimiliano Allegri e del suo imminente futuro, visto che nel corso delle ultime settimane il suo nome è stato accostato con una certa insistenza alla panchina del Real Madrid:

"Si pensa in questo caso ad Allegri come se fosse Ancelotti. Attenzione, sono diversi come allenatori. Intanto perché Allegri è quasi costretto a mandare in campo tutti insieme quei calciatori che il Bernabeu pretende di vedere giocare. Un conto è gestire il gruppo, ed Allegri in questo è uno dei migliori al mondo, un conto è gestire l'ambiente".