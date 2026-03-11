L'aneddoto di Seedorf con critica ad Allegri: "Se ho quattro figli non posso gestirli allo stesso modo"
Nel pre partita di Real Madrid-Manchester City su Prime Video si parla della capacità dei vari allenatori di gestire gruppi formati da calciatori con diverse personalità. Clarence Seedorf, storico ex centrocampista rossonero, racconta un aneddoto, con critica, su Max Allegri:
“C’è stata una cosa particolare con Allegri all’epoca, io gli ho chiesto di restare a Dubai per quattro giorni in più per il discorso dell’anca che avevo, il caldo faceva bene. Quando gliel’ho chiesto mi ha detto: “No, siamo tutti uguali e dobbiamo tornare”. No, non siamo tutti uguali! Io ho quattro figli e non posso gestirli in maniera uguale. Devo capire il carattere di uno ed il carattere dell’altro”.
