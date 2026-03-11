Champions League, il PSG ne fa 5 ancora una volta. Questa volta la vittima è il Chelsea

Champions League, il PSG ne fa 5 ancora una volta. Questa volta la vittima è il ChelseaMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:59News
di Manuel Del Vecchio

Ancora una volta il PSG di Luis Enrique vince in Champions League segnando 5 gol: dopo l'Inter questa sera tocca al Chelsea venire spazzata via dai parigini. Il match d'andata degli ottavi di finali di Champions termina 5-2, con i Blues che crollano nel finale dopo una bella prestazione. Per la squadra di Rosenior troppo nervosismo che ha compromesso praticamente la qualificazione.

Barcola, Dembele, Vitinha e doppietta di Kvaratskhelia per il PSG, di Gusto ed Enzo Fernandez i gol del momentaneo 1-1 e 2-2. 