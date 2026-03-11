Champions League, a Madrid Valverde show: tripletta e 3-0. Reijnders entra dalla panchina e non incide

vedi letture

Valverde show al Bernabeu: durante le serate di Champions League il Real Madrid si trasforma totalmente e schianta senza appello un City privo di mordente. MVP del match è ovviamente Federico Valverde, autore di una tripletta strepitosa: gol a porta vuota dopo un controllo orientato su assist di Courtois e dribbling su Donnarumma, tiro di sinistro ad incrociare che non lascia scampo a Gigio e destro di giustezza in area dopo un sombrero delizioso su Guehi. Prestazione davvero incredibile. Nella ripresa Donnarumma para un rigore a Vinicius e tiene uno spiraglio aperto per il discorso qualificazione.

Reijnders, inizialmente panchinato da Guardiola, entra nel secondo tempo ma non riesce a lasciare il segno come aveva fatto con la maglia del Milan proprio al Bernabeu. L'olandese in grande difficoltà come tutto il resto della squadra.

Nella gara norvegese tra Bodo e Sporting i padroni di casa si impongono con un sorprendente 3-0: altra prestazione spettacolare degli underdogs di questa Champions League.

I RISULTATI DEL MERCOLEDÌ DI CHAMPIONS LEAGUE

Leverkusen-Arsenal 1-1

PSG-Chelsea 5-2

Bodo-Sporting Lisbona 3-0

Real Madrid-Manchester City 3-0