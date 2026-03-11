Il Milan regala la quarta maglia a Thiago Silva, il brasiliano ringrazia

vedi letture

Per celebrare il lancio, avvenuto ormai un paio di settimane fa, della quarta maglia Puma per la stagione 25/26 il Milan ha inviato e regalato il nuovo kit a diversi calciatori, ex e ancora in attività, in giro per il mondo. Zlatan Ibrahimovic ha ovviamente pensato al suo amico ed ex compagno Thiago Silva, oggi al Porto. Il difensore brasiliano ha ringraziato su Instagram sia il Milan che Ibra.