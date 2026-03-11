Serie A: Inter-Atalanta a Manganiello, Massa per Como-Roma

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - Designati gli arbitri per la 29ma giornata di Serie A: il big match di sabato alle 15 tra Inter e Atalanta sarà diretto da Manganiello. Massa invece dirigerà Como-Roma in programma domenica alle 18:00. Il match serale Lazio-Milan è stato affidato a Guida. (ANSA).