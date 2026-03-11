Bezzi: "Scudetto? Prevedo che possa vincere ancora il titolo l'allenatore più bravo di tutti, ossia Allegri"

Il giornalista Gianni Bezzi è stato ospite di TMW Radio, durante Maracanà. Queste le sue dichiarazioni:

Scudetto ancora aperto?

"Mi chiedo se il campionato sia deciso. Atalanta e Inter sono due squadre ferite, prevedo che possa vincere ancora il titolo l'allenatore più bravo di tutti, ossia Allegri".

Lazio, il pubblico rientra col Milan. Può essere un fattore importante?

"Sono un po' perplesso. Mi domando a che cosa serva scegliere una linea dura come quella di non andare allo stadio, neanche in una partita importante come quella di Coppa Italia contro l'Atalanta, e poi entrare col Milan. Non lo comprendo. Era meglio farlo contro l'Atalanta, che valeva molto di più. Non lo capisco. Rispetto il pensiero del popolo laziale, come lo chiama Sarri, ma forse era meglio fare diversamente".