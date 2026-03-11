MN - Mancini su Modric: "Un fuoriclasse. Sta aiutando il Milan e i più giovani a fare un salto di qualità"

Battendo l'Inter il Milan potrebbe aver riaperto il campionato, anche se non è ancora del tutto detto. I 7 punti di distacco dalla formazione nerazzurra sono un gap importante, ma Massimiliano Allegri e giocatori, arrivati a questo punto della stagione, non hanno più niente da perdere: quindi perché non provarci? Di questa tentazione ne ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it l'ex giocatore rossonero Amantino Mancini, passato in carriera anche sull'altra sponda del Naviglio.

Cosa può aiutare il Milan in questo rush finale: fortuna, ambizione o dipende tutto dall’Inter?

"L'Inter che non riesce a vincere e il Milan che continui a fare grande partite come quella nel derby. Così come la continuità e la migliore condizioni dei suo top player".

Un commento su Modric

"È un talento, un fuoriclasse. Il suo curriculum sta aiutando tantissimo il Milan e i ragazzi più giovani per fare un salto di qualità. Acquisto importantissimo".

Ultima, risposta secca: questo Milan può vincere lo scudetto?

"No, però arrivare tra i primi 4 si".