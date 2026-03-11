Serie A in dati: rigori, ammonizioni ed espulsioni degli ultimi 5 anni. Le statistiche non sorridono ai rossoneri

Le polemiche arbitrali sono da sempre, purtroppo, un fattore centrale del campionato di Serie A. C'erano prima del VAR, ci sono adesso con quest'ultimo e ci saranno sempre. L'intento di questo pezzo NON è puntare il dito contro nessuno e nemmeno trarre delle conclusioni populiste che si leggono sovente nei social. Quanto segue è frutto di una semplice ricerca al fine di riportare meramente dei dati statistici sulle prime sette squadre del campionato italiano degli ultimi cinque anni, dalla stagione 2021/2022 alla stagione attuale.

Le statistiche, che vedrete in seguito a forma di classifica, non sorridono ai rossoneri. Tranne che nella classifica dei rigori fischiati a favore, dieci in meno della capolista Inter, in tutte le altre il Milan figura nelle prime posizioni ma non è un segno positivo. Infatti sono 27 i rigori fischiati contro, nessuna delle altre sei squadre ne ha di più, più dieci rispetto ai nerazzurri ultimi. Terzo per cartellini gialli presi, 352 contro i 289 dell'Inter penultima (63 in più) e i 267 del Napoli ultimo (85 in più) e secondo per espulsioni rimediate, sia dirette che con doppia ammonizione, 21 contro le 6 dell'Inter ultima (15 in più).

RIGORI A FAVORE

1. Inter 46

2. Roma 44

3. Napoli 43

4. Milan 36

5. Lazio 32

6. Atalanta 29

7. Juventus 27

RIGORI CONTRO

1. Milan 27

2. Juventus 25

3. Atalanta 23

4. Napoli 19

5. Roma 19

6. Lazio 19

7. Inter 17

CARTELLINI GIALLI PRESI

1. Lazio 405

2. Roma 386

3. Milan 352

4. Atalanta 346

5. Juventus 330

6. Inter 289

7. Napoli 267

CARTELLINI ROSSI PRESI (ROSSI DIRETTI E DOPPI GIALLI)

1. Lazio 25

2. Milan 21

3. Roma 17

4. Juventus 14

5. Napoli 10

6. Atalanta 9

7. Inter 6