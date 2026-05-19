Verso Milan-Cagliari: Allegri ritrova Leao. Sarà l'ultima in rossonero del portoghese?

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Domenica Leao tornerà a disposizione di Allegri contro il Cagliari in quella che potrebbe essere la sua ultima partita in maglia rossonera.

Dopo aver scontato la giornata di squalifica contro il Genoa, domenica contro il Cagliari, Massimiliano Allegri avrà di nuovo a disposizione Rafael Leao, Alexis Saelemaekers e Pervis Estupinan. Ovviamente il rientro più atteso è quello del portoghese, anche se c'è da capire se partirà titolare o se inizierà dalla panchina. Lo scrive stamattina il Corriere dello Sport che si fa questa domanda: sarà l’ultima partita di Leao in rossonero? Non è un mistero che l'attaccante portoghese non sia più incedibile e dunque in estate il club di via Aldo Rossi ascolterà eventuali offerte che arriveranno per l'ex Lille. Il mercato di questa estate potrebbe portare Leao lontano da Milano dopo sette anni.

Quella che si sta per concludere doveva essere la stagione del defnitivo salto di qualitù del portoghese grazie soprattutto all'arrivo in panchina di Max Allegri. Purtroppo però le cose non sono andate come speravano in via Aldo Rossi e a Milanello e il suo rendimento è stato ancora una volta troppo altalenante. Ora il suo futuro al Milan è tutt'altro che certo e in estate potrebbe salutare il club rossonero dopo sette anni.

Questo il programma della 38^ giornata di Serie A:

VENERDÌ 22/05

ore 20.45, Fiorentina-Atalanta

SABATO 23/05

ore 18, Bologna-Inter

ore 20.45, Lazio-Pisa

DOMENICA 24/05

ore 15, Parma-Sassuolo

ore 18, Napoli-Udinese

ore 20.45, Hellas Verona-Roma

ore 20.45, Lecce-Genoa

ore 20.45, Milan-Cagliari

ore 20.45, Torino-Juventus

ore 20.45, Cremonese-Como