Condò sul Milan: "Dopo il derby vinto ha fatto solo 10 punti. Un mistero"

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Paolo Condò ha commentato il campionato delle rivali dell'Inter, tra cui anche il Milan che ha avuto un crollo verticale dopo il successo nel derby.

Paolo Condò, sulle pagine dell'edizione odierna del Corriere della Sera, ha commentato così il campionato delle rivali dell'Inter che ha vinto lo scudetto: "Premesso che non si critica sulla base di una «partita della vita», come si è lamentato Spalletti, ma di una classifica che rispecchia una stagione (e a maggio, certo, viene definita da gare che diventano decisive), proprio il suo caso è emblematico, perché nelle 24 partite di sua gestione la Juve è seconda (col Napoli), ma il vantaggio di un mese fa pareva rassicurante, e invece si ritrova quasi fuori dalla Champions.

Allegri alla 28esima aveva vinto il secondo derby (l’Inter non ha segnato in due sole gare su 37, quelle) e sognava la rimonta scudetto, da lì ha fatto 10 punti, meglio solo di Pisa, Verona, Lecce e Parma. Un mistero accentuato dal fatto che l’anno prima il Napoli, con una gara a settimana, vinse il titolo. Gasperini ha raccolto la miseria di 7 punti contro le altre grandi, eppure il rendimento con le piccole e quello all’Olimpico (solo l’Inter meglio in casa) lo stanno portando in Champions. Il Como ha la miglior difesa e il secondo attacco ma oggi è quinto, Palladino in 15 partite riagganciò il treno delle prime (32 punti fra 12esima e 26esima, peggio della sola Inter) ma dopo l’impresa col Dortmund l’Atalanta si è dissolta. Resta Conte, che non si capisce mai cosa abbia in testa ma intanto ha mantenuto il Napoli al secondo posto dopo lo scudetto. L’altra volta era finito decimo".