Milan, Calvelli entra nel CdA di Stadio San Siro SpA

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Milan e Inter stanno portando avanti il loro percorso verso la realizzazione del loro nuovo stadio. Calcio e Finanza (clicca qui per leggere l'articolo completo), sulla base di documenti ufficiali, riporta una novità importante che conferma che Massimo Calvelli, membro del CdA rossonro, CEO International presso RedBird Development Group e Operating Partner presso RedBird Capital Partners, sta diventando sempre più centrale nel club di via Aldo Rossi: l'ex ad dell'ATP è infatti entrato a fare parte del CdA di Stadio San Siro SpA, vale a dire la società alla quale è stata affidata la titolarità dell’area su cui sorge lo stadio Giuseppe Meazza e la realizzazione materiale del nuovo stadio.

Ecco i membri del Cda di Stadio San Siro SpA:

- Katherine Ralph (Global Opportunities strategy Managing Director di Oaktree), scelta come presidente;

- Massimiliano Catanese (Chief of Staff e membro del CdA dell’Inter);

- Carlo Ligori (Associate per la strategia Global Opportunities di Oaktree);

- Filippo Guidotti Mori (direttore amministrativo e finanziario del Milan);

- Massimo Calvelli (membro del CdA del Milan, CEO International presso RedBird Development Group e Operating Partner presso RedBird Capital Partners);

- Francesco Bramante (Senior Associate di RedBird).