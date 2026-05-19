Il QS titola: "Allegri ritrova il suo Milan da Champions"

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Il Milan è tornato a vincere a Genova dopo due ko di fila. Ora basterà una vittoria domenica contro il Cagliari per qualificarsi in Champions.

Il Quotidiano Sportivo in edicola stamattina titola così: "Allegri ritrova il suo Milan da Champions". Dopo due ko di fila, il Diavolo è tornato a vincere in casa del Genoa, facendo un passo importante verso la qualificazione alla prossima Champions League. Ora ai rossoneri basta un successo domenica a San Siro contro il Cagliari per arrivare tra le prime quattro.

Intervenuto in conferenza stampa dopo il match, Max Allegri ha commentato così la vittoria del suo Milan contro il Genoa: "Non abbiamo fatto ancora niente. Giusto ci sia entusiasmo, ma 70 punti non bastano. Da martedì dovremmo preparare una partita seria, con molto equilibrio, contro una squadra che sta facendo ottime cose. La Champions non è che la merito io. Se la meritano tutti: dalla proprietà ai giocatori. Mi girano un po' le scatole per il gol subito ingenuamente. Ma bisogna essere fiduciosi. La crescita di chi arriva da un calcio diverso è normale che serva un po' di pazienza".

Questo il programma della 38^ giornata di Serie A:

VENERDÌ 22/05

ore 20.45, Fiorentina-Atalanta

SABATO 23/05

ore 18, Bologna-Inter

ore 20.45, Lazio-Pisa

DOMENICA 24/05

ore 15, Parma-Sassuolo

ore 18, Napoli-Udinese

ore 20.45, Hellas Verona-Roma

ore 20.45, Lecce-Genoa

ore 20.45, Milan-Cagliari

ore 20.45, Torino-Juventus

ore 20.45, Cremonese-Como