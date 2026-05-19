Il QS titola: "Allegri ritrova il suo Milan da Champions"
Il Quotidiano Sportivo in edicola stamattina titola così: "Allegri ritrova il suo Milan da Champions". Dopo due ko di fila, il Diavolo è tornato a vincere in casa del Genoa, facendo un passo importante verso la qualificazione alla prossima Champions League. Ora ai rossoneri basta un successo domenica a San Siro contro il Cagliari per arrivare tra le prime quattro.
Intervenuto in conferenza stampa dopo il match, Max Allegri ha commentato così la vittoria del suo Milan contro il Genoa: "Non abbiamo fatto ancora niente. Giusto ci sia entusiasmo, ma 70 punti non bastano. Da martedì dovremmo preparare una partita seria, con molto equilibrio, contro una squadra che sta facendo ottime cose. La Champions non è che la merito io. Se la meritano tutti: dalla proprietà ai giocatori. Mi girano un po' le scatole per il gol subito ingenuamente. Ma bisogna essere fiduciosi. La crescita di chi arriva da un calcio diverso è normale che serva un po' di pazienza".
Questo il programma della 38^ giornata di Serie A:
VENERDÌ 22/05
ore 20.45, Fiorentina-Atalanta
SABATO 23/05
ore 18, Bologna-Inter
ore 20.45, Lazio-Pisa
DOMENICA 24/05
ore 15, Parma-Sassuolo
ore 18, Napoli-Udinese
ore 20.45, Hellas Verona-Roma
ore 20.45, Lecce-Genoa
ore 20.45, Milan-Cagliari
ore 20.45, Torino-Juventus
ore 20.45, Cremonese-Como
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