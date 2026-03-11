Champions League, Bayer Leverkusen-Arsenal 1-1
(ANSA) - ROMA, 11 MAR - Bayer Leverkusen e Arsenal pareggiano 1-1 nell'andata degli ottavi di Champions League.
I padroni di casa vanno in vantaggio con Robert Andrich al 1' st sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ma i londinesi recuperano con un rigore segnato da Kai Havertz al 44' st. (ANSA).
