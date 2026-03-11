Come si lavora con Allegri? Ibra spiega: "E' molto semplice perchè è un vincente e ha grande esperienza"

Nella settimana che si è chiusa con la splendida vittoria del Milan nel derby, i colleghi di CBS Golazo hanno intervistato il Senior Advisor di RedBird Zlatan Ibrahimovic, che si è aperto sui temi più importanti legati al mondo rossonero accogliendoli tutti in quel di Milanello. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

A chi si ispirava il piccolo Zlatan quando guardava il Milan?

"Marco van Basten. La cosa simpatica è che quando andai all'Ajax in molti mi paragonavano a lui, quindi già là la pressione era alta. Non ero ancora pronto a reggerla a quel livello, perché ovviamente è un'icona, una leggenda, e in questo club faceva parte del trio degli olandsi, composto da lui, Rijkaard e Gullit. Venivo paragonato a lui perché ero un attaccante, per il modo in cui giocavo...quindi lui era il mio punto di riferimento quando si parlava di Milan. Ha avuto una carriera breve ma quello che ha fatto rimarrà nella storia".

Il lavoro con la prima squadra del Milan

"Lì è solo una questione di risultato, abbiamo bisogno di quello. Cerchiamo di far crescere dei giovani, ma la storia del club è troppo importante. 7 Champions League, 19 Scudetto, altre coppe internazionali, tutti i trofei… Sono cose che devi riconoscere ai fans e alla storia”.

Come si trova a lavorare con Allegri?

“Lavorare con Allegri è molto semplice. Ha grande esperienza è stato in grandi club. È un vincente e stare al Milan non è per tutti. Lui capisce cosa significa stare al Milan. Allegri porta il pacchetto completo e deve solo trasferirlo ai giocatori. Poi, nel caso di Modric devi solo tenerlo contento e non devi spiegargli nulla. Abbiamo anche Rabiot, che per me è a un livello diverso”