MN - Cosa ha da recriminarsi il Milan? Mancini: "La poca continuità contro le piccole"

vedi letture

Battendo l'Inter il Milan potrebbe aver riaperto il campionato, anche se non è ancora del tutto detto. I 7 punti di distacco dalla formazione nerazzurra sono un gap importante, ma Massimiliano Allegri e giocatori, arrivati a questo punto della stagione, non hanno più niente da perdere: quindi perché non provarci? Di questa tentazione ne ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it l'ex giocatore rossonero Amantino Mancini, passato in carriera anche sull'altra sponda del Naviglio.

Il Milan cosa ha recriminarsi di questa stagione?

"La poca continuità contro le piccole. Ha qualità, è giovane, ma la poca continuità contro le squadre della parte destra della classifica l'hanno un po' condizionata".

Come valuta il lavoro di Massimiliano Allegri?

"È un allenatore esperto, capisce di calcio, conosce bene il Milan. Penso che sta facendo bene. Ovvio che si può sempre migliorare, ma lo valuto fino ad adesso un lavoro da 8".

Domenica ha dimostrato di sapersi adattare all’avversario, mostrando anche uno stile di gioco diverso: è quindi così obsoleto come in molti lo definiscono?

"Ieri ha dimostrato di essere tutto tranne che obsoleto. Il Milan domenica ha fatto una grande partita, molto aggressiva. Penso che la sua tattica è riuscita a farla bene, quindi ha fatto un gran lavoro".