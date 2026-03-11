Pellegatti sottolinea: “Ti rendi conto che il Milan ha 60 punti! Allegri è coerente con i suoi ragazzi”

Nei loro canali YouTube, Carlo Pellegatti e Sandro Sabatini hanno parlato di Massimiliano Allegri. Queste le parole di Pellegatti in merito alla posizione in classifica e alla bravura di Allegri di farsi voler bene dai suoi giocatori.

"Senza aver le due punte mai al massimo Allegri è arrivato a 60 punti. Ma ti rendi conto, tu ti volti e hai il Milan a 60 punti, dopo l'ottavo posto e hai giocatori come De Winter che dopo la partita contro Hojilund non sei mesi fa, era a fine dicembre, sembrava un giocatore perso. Tomori non era mai costante, Pavlovic è cresciuto, Gabbia è andato in nazionale. I giocatori mi dicevano ieri voglio bene ad Allegri perchè è molto coerente. Non c'è Bartesaghi tre giorni, non lo mette la domenica a tutti i costi, tre giorni che si allena Estupinian e gioca lui. Non c'è Saelemaekers, gioca Athekame, si è alzato Odogu el derby"