Ambrosini si domanda: "Che senso ha per Allegri andare adesso al Real dopo averlo rifiutato quando era più forte?"

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio "Elastici", l'ex giocatore del Milan Massimo Ambrosini ha parlato di Massimiliano Allegri e del suo imminente futuro, visto che nel corso delle ultime settimane il suo nome è stato accostato con una certa insistenza alla panchina del Real Madrid:

"A livello di gestione ti direi di sì, ma il Bernabeu richiede un'estetica che al momento Allegri non interessa. Faccio fatica a pensare perché una società come il Real possa andare a richiedere un allenatore che aveva già rifiutato una proposta. Ma soprattutto: se Allegri andrà al Real Madrid è perché non avrà dal Milan le garanzie che è normale possa richiedere adesso che ha un credito illimitato. Perché diversamente che senso ha andarci adesso dopo averlo rifiutato? Cosa è cambiato in lui? Se non ci è andato prima quando il Real era più forte di quello di adesso, che paradossalmente è una squadra normale dal punto di vista dei nomi".