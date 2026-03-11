Trezeguet: "Se ancora adesso si parla di Vlahovic come di una promessa, qualcosa non va"

David Trezeguet, ex attaccante della Juventus e della nazionale francese, è stato intervistato per l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport e ha offerto alcuni commenti sul momento attuale del club bianconero e del calcio italiano. In particolare il francese si è espresso sulla figura e sul futuro dell'attaccante Dusan Vlahovic, in scadenza di contratto con la Vecchia Signora e uno dei potenziali obiettivi del Milan di Massimiliano Allegri per la prossima estate. Un estratto delle dichiarazioni di Trezeguet.

Le parole di Trezeguet sulla stagione di Dusan Vlahovic: "Io mi sarei aspettato di più anche da Vlahovic. Quest’anno si è infortunato, ma é alla quinta stagione a Torino e ancora adesso non si sa con certezza se sia veramente un nove da Juve. Io ero super ottimista su Dusan quando é arrivato dalla Fiorentina. Un po’ perché è serbo e avevo il ricordo di Kovacevic, un autentico animale in campo. E un po’ perché Vlahovic é veloce, fisico, con buona tecnica e a Firenze segnava molto. Ma la maglia della Juve è diversa. Se ancora adesso si parla di Vlahovic come di una promessa, qualcosa non va".