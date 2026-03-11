Multe in Serie A, la classifica: Milan sempre più primo
Dopo il derby di domenica sera, il giudice sportivo ha sanzionato il Milan con altre multe. Complessivamente 30.000 euro di sanzione: 22.000 euro per essere rientrati in ritardo di due minuti nella ripresa e altri 8.000 per insulti nei confronti di due calciatori nerazzurri e, inoltre, per avere, al 47° del primo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser verso un calciatore avversario. In merito a questo, Calcio e Finanza ha riportato la classifica delle squadre più multate fino a questo momento. La vetta è occupata dai rossoneri con 121mila e 500 euro, ma vediamo di seguito la classifica completa
LA CLASSIFICA
1. Milan - 121mila 500 euro
2. Lecce - 107mila euro
3. Roma - 93mila e 500 euro
4. Genoa - 90mila euro
5. Inter - 72mila euro
6. Fiorentina - 60mila euro
7. Napoli - 33mila 500 euro
8. Bologna - 29mila euro
9. Verona - 25mila 500 euro
10. Lazio - 23mila euro
11. Como - 21mila euro
12. Juventus - 17mila euro
13. Udinese - 15mila euro
14. Pisa - 14mila euro
15. Torino - 121mila 500 euro
16. Atalanta - 12mila euro
17. Cremonese - 11mila euro
18. Cagliari - 11mila euro
19. Parma - 8mila 500 euro
20. Sassuolo - 4mila euro
