Il Milan è la miglior difesa d'Europa: splendido lavoro di Allegri

Al termine dell'anno scorso il Milan, targato Fonseca prima e Conceiçao dopo, chiuse il suo campionato all'ottavo posto mancando la qualificazione a qualsiasi competizione europea. Tra i tanti dati negativi dell'annata - e della classifica - ci fu sicuramente quello relativo alla tenuta difensiva. Il Diavolo terminò il campionato con 43 gol subiti in 38 partite, una media di 1.13 gol subiti ogni gara. In totale finì come settima difesa del campionato, un risultato davvero scoraggiante.

Per questo motivo, al suo arrivo, Massimiliano Allegri ha messo subito in chiaro con la squadra e con il mondo esterno che la fondamenta da cui ripartire era migliorare l'equilibrio tattico in modo che la squadra difendesse meglio. Oggi, dopo 28 turni di campionato, si può dire che il tecnico livornese ci sta riuscendo alla grande. Con 28 gol subiti, la squadra rossonera è la miglior difesa di Italia. E non solo. Considerando il dato degli 0.71 gol subiti in media a partita si attesta in questo momento anche come miglior difesa d'Europa (anche come numero di gol subiti ma in alcuni campionati hanno giocato più partite e in altri meno). Allegri ha fatto meglio anche dell'Arsenal e della Roma.