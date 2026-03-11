Pancaro: "La rosa del Milan è già molto competitiva, ecco cosa manca"

vedi letture

Giuseppe Pancaro, intervistato da TMW, ha parlato così del Milan: "Io penso che la rosa del Milan ad oggi sia già molto competitiva, lo dimostra il campionato che sta facendo. Per fare il salto definitivo di qualità, al Milan serve veramente poco.

Un paio di giocatori, che però facciano la differenza, dei top player. Sicuramente un difensore forte e forse un altro giocatore in attacco, un centravanti o un esterno d'attacco".

Pervis, ma chi doveva dircelo? Mano di Ricci: vietato fumare. Mercato estivo: non ci siano casi André

di Pietro Mazzara @PietroMazzara

Il Milan conferma l’attitudine ai derby e ai big match. La vittoria di ieri sera contro l’Inter arriva al termine di una gara tesissima, dove la paura di perderla era palpabile fin dal fischio d’inizio. Eppure il Milan, dentro questa prima fase ovattata a livello di grandi tensioni, ha retto meglio dell’Inter, è rimasto in piedi sulla parata di Maignan su Mkhitaryan e poi ha colpito col il meno pronosticabile di tutti, ovvero Pervis Estupinan. Un gol che lo lascerà nei libri di storia come l’eroe di una notte con accenni di primavera, che manda il Milan a -7 dall’Inter e risponde alle vittorie di Napoli e Juve, ma allunga sulla Roma per la lotta Champions League.

Nel finale di partita c’è stato un episodio arbitrale che è stato più contestato sul web che in campo. Il tocco di mano di Samuele Ricci non è punibile poiché il movimento non è verso il pallone ed è privo di ogni intenzionalità. Così come il gol del pareggio nerazzurro che arriva a gioco ampiamente fermo, visto che Doveri aveva fischiato prima che il pallone giungesse in area di rigore. Insomma, sia per quello visto in campo sia ai punti, il Milan ha meritato la vittoria che lascia qualche rimpianto per quel doppio passaggio a vuoto con Como e Parma che ha indirizzato il campionato in un certo modo.

Adesso il focus deve continuare ad essere partita per partita, ma è ovvio ed evidente che lo sguardo di tutti è alla fase programmatica della prossima estate, quella in cui questa squadra ha il diritto di essere rinforzata e allungata. Ecco perché sarà fondamentale arrivare il prima possibile all’obiettivo e poi tutti si dovranno sedere attorno ad un tavolo per andare verso una direzione univoca, concorde e che abbia come scopo unico quello di dare a Massimiliano Allegri una rosa più forte e competitiva. Perché ascoltando le necessità dell’allenatore e intervenendo bene sul mercato, questa squadra può puntare a vincere il prossimo anno.

E le situazioni come quella di André non devono più capitare. Nel senso: lo scouting di un club deve poter lavorare per trovare profili che ritiene da Milan, ma prima di andarli a prendere, c’è un passaggio obbligatorio che è quello della condivisione con allenatore e direttore sportivo. A meno che, dentro il Milan, gli acquisti Under 21 non siano esclusi dalle competenze del ds e siano in campo ad altri. L’auspicio e l’augurio è che questa costante ricerca della paternità di un’operazione finisca. Perché li Milan deve venire prima di tutto e di tutti.