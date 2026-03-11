Cassano sicuro: “Il centrocampo del Milan ha asfaltato quello nerazzurro, Modric fa ancora la differenza”

vedi letture

Durante l'ultima puntata di Viva el futbol, Antonio Cassano ha parlato del derby di domenica sera. Queste le sue parole:

"Il centrocampo del Milan ha asfaltato il centrocampo dell'Inter. Modric, Rabiot e Fofana hanno fatto una partita stupenda. Modric ha gestito i tempi come lui ha voluto. Oggi il New York Times lo ha detto, non io, che è stato uno spettacolo a slow motion. Il Milan ha meritato di vincere. Ha fatto il primo trmpo in cui ha provato ad andare lì, senza creare niente di particolare, il gol è una bellissima azione. Il Milan ha meritato. Però il New York Time ha detto spettacolo da slow motion, Modric fa ancora la differenza a 40 anni, spero che possa giocare anche fino a 60 anni, amo Modric, giocatore favoloso, però il campionato italiano è uno spettacolo indegno, una partita schifosa. Ma dal Milan me lo aspetto, dall'Inter no"