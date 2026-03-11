Cassano sicuro: “Il centrocampo del Milan ha asfaltato quello nerazzurro, Modric fa ancora la differenza”

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews
Oggi alle 15:30News
di Andrea La Manna

Durante l'ultima puntata di Viva el futbol, Antonio Cassano ha parlato del derby di domenica sera. Queste le sue parole:

"Il centrocampo del Milan ha asfaltato il centrocampo dell'Inter. Modric, Rabiot e Fofana hanno fatto una partita stupenda. Modric ha gestito i tempi come lui ha voluto. Oggi il New York Times lo ha detto, non io, che è stato uno spettacolo a slow motion. Il Milan ha meritato di vincere. Ha fatto il primo trmpo in cui ha provato ad andare lì, senza creare niente di particolare, il gol è una bellissima azione. Il Milan ha meritato. Però il New York Time ha detto spettacolo da slow motion, Modric fa ancora la differenza a 40 anni, spero che possa giocare anche fino a 60 anni, amo Modric, giocatore favoloso, però il campionato italiano è uno spettacolo indegno, una partita schifosa. Ma dal Milan me lo aspetto, dall'Inter no"