Milan, è tornato Gimenez: ecco i piani di Allegri per il rientro del messicano

Riecco Santiago Gimenez. Ne parla questa mattina l'edizione odierna del Corriere dello Sport: ci son voluti 33 giorni per rivederlo in campo. Sembrava dovesse durare di meno lo stop, ma nulla di tutto ciò.

Santiago Gimenez ha dovuto subire una delicata operazione alla caviglia per risolvere il problema che lo attanagliava da mesi e adesso è pronto a tornare in campo. Ieri, il messicano ha svolto il primo allenamento in gruppo a Milanello e, se non ci saranno intoppi, sarà convocato da Massimiliano Allegri per la trasferta contro la Lazio.