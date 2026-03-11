Ricavi dagli sponsor di maglia, la classifica della Serie A: Milan in vetta

di Andrea La Manna

Calcio e Finanza ha stilato la classifica delle squadre di Serie A per i ricavi provenienti dagli sponsor di maglia. In questo momento i rossoneri condividono la vetta con l'Inter ma, a partire dalla prossima stagione, secondo quanto raccolto da Calcio e Finanza a ottobre 2025, i rossoneri dovrebbero portare la cifra incassata da Emirates a 35 milioni, dato di cui si avrà ufficialità  solo nel bilancio al 30 giugno 2027 e che in caso porterà la società di Via Aldo Rossi alla prima posizione solitaria. La Roma, grazie al recente accordo con Eurobet.live si inserisce davanti al Napoli, che si ferma sotto i 10 milioni di ricavi provenienti da MSC. Di seguito, la classifica dei ricavi da sponsor di maglia nella stagione 2025/26:

LA CLASSIFICA

1. Inter – Betsson: 30 milioni di euro a stagione 
2. Milan – Emirates: 30 milioni di euro a stagione (35 milioni dal 2026/27)
3. Juventus – Jeep e Visit Detroit: 28/30 milioni di euro a stagione 
4. Fiorentina – Mediacom: 25 milioni di euro a stagione 
5. Sassuolo – Mapei: 18  milioni di euro a stagione
6. Roma – Eurobet.live: 13-14 milioni di euro a stagione
7. Napoli – MSC: 9 milioni di euro a stagione 
8. Atalanta – Lete: 5 milioni di euro a stagione 
9. Cagliari – Regione Sardegna e Doppio Malto: 3,6 milioni di euro a stagione
10. Bologna – Saputo: 3 milioni di euro a stagione  
11. Torino – Suzuki: 2,35 milioni di euro a stagione  
12. Parma – Prometeon: 1,5 milioni di euro a stagione 
13. Udinese – Bluenergy: 1,5 milioni di euro a stagione 
14. Genoa – Pulsee: 1,2 milioni di euro a stagione 
15. Como – Uber: 1 milione di euro a stagione 
16. Lecce – Deghi: 1 milione di euro a stagione  
17. Verona – Aircash: 1 milione di euro a stagione  
18. Pisa – Cetilar : 0,7 milioni di euro a stagione
19. Cremonese – Iltainox: n.d.
20. Lazio – nessun main sponsor 