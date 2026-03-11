Cassano: "Derby bruttissimo. In Italia continuiamo ad andare dietro ad Allegri..."

Antonio Cassano, ex calciatore di Serie A con un passato anche nel Milan con cui ha vinto uno scudetto e un presente da opinionista sul web con posizioni sempre senza mezzi termini, è stato intervistato dal Corriere della Sera nell'edizione in edicola questa mattina. Fantantonio ha parlato di calcio a 360 gradi, partendo dall'Italia e commentando il Derby recente, confermando alcune sue battaglie, per esempio quella contro Allegri ma non solo. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Il commento di Antonio Cassano sul Derby di domenica e sul gioco di Allegri: "Premesso che Modric è uno dei grandi della storia, il derby è stato bruttissimo. Andiamo piano, siamo senza ritmo, senza qualità. Lo dico da anni, anche se lo dico in malo modo. Succede solo in Italia, dove continuiamo ad andare dietro ad Allegri - che ha meritato di vincere il derby sia chiaro —. La nostra filosofia è difenderci bene, sperando che succeda qualcosa davanti: ma è passata ormai da quindici anni".