Il Milan si appella a Santi, Gazzetta: "Gimenez può rientrare a Roma"

vedi letture

La vera notizia della giornata di ieri è il ritorno in gruppo di Santiago Gimenez. L'attaccante messicano è tornato ad allenarsi a Milanello con la squadra che lo ha accolto, come mostrato dai canali social rossoneri, con pacche sulla spalla e tanto affetto. Il numero 7 rossonero non gioca da fine ottobre (pareggio 1-1 in casa dell'Atalanta) e rientra a disposizione di Allegri e il suo staff dopo un lungo periodo di riabilitazione post operazione alla caviglia, per un problema che si portava dietro addirittura dal Feyenoord.

Ora il parco attaccanti di Max Allegri è davvero al completo e potrebbe esserlo già in vista di questo weekend. La Gazzetta dello Sport, infatti, questa mattina scrive così: "Gimenez pronto. Può rientrare domenica a Roma 4 mesi dopo il ko". Sarà da capire come il tecnico rossonero vorrà utilizzarlo, non tanto domenica sera ma più nel corso delle ultime giornate di campionato. La speranza è che Gimenez possa aver voltato pagina dopo l'inizio di esperienza non esaltante e che aver smaltito questo problema alla caviglia che lo infastidiva dal suo primo giorno a Milanello possa averlo definitivamente sbloccato.