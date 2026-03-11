La classifica di Serie A dopo 28 giornate: Milan a -7 dall'Inter e a +9 sul quinto posto
La vittoria della Lazio sul Sassuolo per 2-1, maturata lunedì sera in uno stadio Olimpico semi-deserto, ha chiuso il programma della 28esima giornata del campionato di Serie A Enilive. Un weekend che ha, come sempre, ridisegnato la classifica su più livelli. Il Milan con la vittoria nel Derby si è portato a -7 dall'Inter capolista ma soprattutto ha allungato a +9 sul quarto e quinto posto, occupati alla stessa quota da Roma e Como. Sulla Juventus i punti di vantaggio sono 10. La prossima gara dei rossoneri sarà proprio contro la Lazio, domenica prossima nella capitale alle 20.45.
Si riporta di seguito la classifica aggiornata di Serie A:
Inter 67
Milan 60
Napoli 56
Como 51
Roma 51
Juventus 50
Atalanta 46
Bologna 39
Sassuolo 38
Lazio 37
Udinese 36
Parma 34
Cagliari 30
Torino 30
Genoa 30
Lecce 27
Fiorentina 25
Cremonese 24
Verona 18
Pisa 15
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan