Verso Lazio-Milan, il CorSport: "Gimenez in gruppo, Jashari più di Ricci"

Il Milan torna in campo. Dopo i primi due allenamenti settimanali, che hanno visto il rientro in gruppo di Santiago Gimenez, oggi il Diavolo sosterrà a Milanello le prime prove tattiche in vista della sfida contro la Lazio di domenica sera.

Ne parla il Corriere dello Sport che titola: "Gimenez in gruppo, Jashari più di Ricci". Tiene infatti banco il ballottaggio per la sostituzione di Adrien Rabiot: Ardon Jashari, che ha ben figurato quando è stato impegnato, è leggermente favorito su Samuele Ricci.