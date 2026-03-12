Milan, dubbio a sinistra: contro la Lazio torna Bartesaghi dal 1' o fiducia all'eroe del derby Estupinan?

In vista della prossima gara in casa della Lazio, in programma domenica alle 20.45, Massimiliano Allegri ha due dubbi di formazione, uno in mezzo al campo e uno sugli esterni: a centrocampo il tecnico livornese dovrà sostituire lo squalificato Adrien Rabiot e in ballottaggio ci sono Samuele Ricci e Ardon Jashari, con il primo al momento nettamente favorito.

L'altro dubbio è sulla fascia sinistra: ci sarà il ritorno dal primo minuto di Davide Bartesaghi oppure Allegri darà ancora fiducia a Pervis Estupinan che qualche giorno fa ha deciso il derby di Milano con un suo gol? In attacco, invece, il tecnico livornese dovrebbe insistere con Rafael Leao e Christian Pulisic. Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport.