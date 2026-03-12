Tuttosport: "Gila non vuole rinnovare. Però il Milan è immobile"

vedi letture

Il Milan guarda sia al campionato ma anche a quella che sarà la programmazione futura in vista della prossima stagione. L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto su quello che dovrebbe essere uno degli obiettivi principali per la difesa rossonera, Mario Gila.

Il quotidiano titola: "Gila non vuole rinnovare. Però il Milan è immobile". E poi spiega: "Uno scout del club rossonero era all'Olimpico per la gara contro il Sassuolo. Il difensore centrale è una creatura di Tare e piace anche ad Allegri, ma serve un'accelerata per evitare che vada all'estero".