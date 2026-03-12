Milan-Gila: occhio alla concorrenza inglese e a quella dell'Atletico Madrid

In vista della prossima stagione, il Milan ha messo da tempo nel mirino Mario Gila, difensore centrale della Lazio che piace molto al ds rossonero Igli Tare, che anni fa lo ha portato in biancoceleste, e anche al tecnico milanista Massimiliano Allegri. Il club di via Aldo Rossi, come riporta questa mattina Tuttosport, dovrà provare ad accelerare nelle prossime settimane perchè la concorrenza non manca: il giocatore spagnolo piace infatti a diverse società della Premier League come Bournemouth, Tottenham, Aston Villa ed Everton, mentre in Spagna va registrato l’interesse palesato dall’Atletico Madrid, a caccia dell’erede di Gimenez.

SERIE A ENILIVE, 29° TURNO: IL PROGRAMMA COMPLETO

VENERDÌ 13

ore 20.45, Torino-Parma

SABATO 14

ore 15, Inter-Atalanta

ore 18, Napoli-Lecce

ore 20.45, Udinese-Juventus

DOMENICA 15

ore 12.30, Hellas Verona-Genoa

ore 15, Pisa-Cagliari

ore 15, Sassuolo-Bologna

ore 18, Como-Roma

ore 20.45, Lazio-Milan

LUNEDÌ 16

ore 20.45, Cremonese-Fiorentina