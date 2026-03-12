Milan-Gila: occhio alla concorrenza inglese e a quella dell'Atletico Madrid
In vista della prossima stagione, il Milan ha messo da tempo nel mirino Mario Gila, difensore centrale della Lazio che piace molto al ds rossonero Igli Tare, che anni fa lo ha portato in biancoceleste, e anche al tecnico milanista Massimiliano Allegri. Il club di via Aldo Rossi, come riporta questa mattina Tuttosport, dovrà provare ad accelerare nelle prossime settimane perchè la concorrenza non manca: il giocatore spagnolo piace infatti a diverse società della Premier League come Bournemouth, Tottenham, Aston Villa ed Everton, mentre in Spagna va registrato l’interesse palesato dall’Atletico Madrid, a caccia dell’erede di Gimenez.
SERIE A ENILIVE, 29° TURNO: IL PROGRAMMA COMPLETO
VENERDÌ 13
ore 20.45, Torino-Parma
SABATO 14
ore 15, Inter-Atalanta
ore 18, Napoli-Lecce
ore 20.45, Udinese-Juventus
DOMENICA 15
ore 12.30, Hellas Verona-Genoa
ore 15, Pisa-Cagliari
ore 15, Sassuolo-Bologna
ore 18, Como-Roma
ore 20.45, Lazio-Milan
LUNEDÌ 16
ore 20.45, Cremonese-Fiorentina
