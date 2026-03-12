Verso Lazio-Milan: in attacco Allegri dovrebbe insistere su Pulisic e Leao

vedi letture

Come riporta questa mattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, domenica sera contro la Lazio, nel posticipo domenicale della 29^ giornata di Serie A, Massimiliano Allegri dovrebbe insistere ancora dall'inizio sulla coppia d'attacco composta da Christian Pulisc e Rafael Leao. L'americano è ancora a secco nel 2026, mentre il portoghese aveva giocato meglio contro la Parma e Cremonese rispetto all'Inter. Partiranno quindi ancora dalla panchina sia Christopher Nkunku, che parte molto indietro nelle gerarchie del tecnico livornese, che Niclas Fullkrug, il quale potrà essere la solita risorsa da sfruttare a partita in corso.

In questi giorni, intanto, è tornato ad allenarsi in gruppo Santiago Gimenez, out da fine ottobre per un problema alla caviglia che ha reso necessaria anche un'operazione a metà dicembre. Vedremo se il centravanti messicano tornerà già questa volta nella lista dei convocati di Allegri o se bisognerà aspettare le prossime partite.