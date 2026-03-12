Tuttosport e le parole di Ibra su Allegri: "Max, uno da Milan"

L'edizione odierna di Tuttosport riporta stamattina le parole rilasciate da Zlatan Ibrahimovic alla CBS su Massimiliano Allegri, con il quale lo svedese ha lavorato prima da calciatore e ora da dirigente: "Lavorare con Allegri è facile, ha esperienza, è stato in grandissimi club. È un vincente, ed essere al Milan non è per tutti. Lui capisce cosa significa essere al Milan, quindi deve solo farlo capire ai giocatori".

Ibra ha poi continuato: "Max è molto bravo nelle relazioni con i giocatori, sta gestendo il gruppo alla perfezione. Ha vinto già trofei con il Milan, ed era già bravo quando allenava me. Ha carattere, anche perché non era facile quando giocavo io, visto che c’erano altri giocatori con tanto carattere come Seedorf, Cassano. Non avevamo paura di dire le cose, ma Allegri doveva pensare al gruppo, non al singolo. Doveva pensare a fare il meglio per la squadra, ma lo fece benissimo, ed oggi lo sta trasmettendo alla squadra. I giocatori di allora erano diversi rispetto a quelli di oggi. Magari quelli attuali hanno un po’ meno di carattere, ed a lui piacerebbe averne".