Verso Lazio-Milan: per la Gazzetta Ricci molto più avanti di Jashari per sostituire Rabiot
Chi sostituirà Adrien Rabiot domenica sera nella trasferta che attende il Milan in casa della Lazio? Il francese sarà assente dopo essere stato fermato per un turno dal Giudice Sportivo (quinta ammonizione): come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport, al momento Samuele Ricci è molto più avanti di Ardon Jashari per prendere il posto dell'ex Marsiglia in mezzo al campo. Sono invece certi di una maglia da titolare sia Luka Modric che Youssouf Fofana.
SERIE A ENILIVE, 29° TURNO: IL PROGRAMMA COMPLETO
VENERDÌ 13
ore 20.45, Torino-Parma
SABATO 14
ore 15, Inter-Atalanta
ore 18, Napoli-Lecce
ore 20.45, Udinese-Juventus
DOMENICA 15
ore 12.30, Hellas Verona-Genoa
ore 15, Pisa-Cagliari
ore 15, Sassuolo-Bologna
ore 18, Como-Roma
ore 20.45, Lazio-Milan
LUNEDÌ 16
ore 20.45, Cremonese-Fiorentina
