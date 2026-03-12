Verso Lazio-Milan: per la Gazzetta Ricci molto più avanti di Jashari per sostituire Rabiot

Oggi alle 09:49Rassegna Stampa
di Enrico Ferrazzi

Chi sostituirà Adrien Rabiot domenica sera nella trasferta che attende il Milan in casa della Lazio? Il francese sarà assente dopo essere stato fermato per un turno dal Giudice Sportivo (quinta ammonizione): come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport, al momento Samuele Ricci è molto più avanti di Ardon Jashari per prendere il posto dell'ex Marsiglia in mezzo al campo. Sono invece certi di una maglia da titolare sia Luka Modric che Youssouf Fofana.

SERIE A ENILIVE, 29° TURNO: IL PROGRAMMA COMPLETO

VENERDÌ 13

ore 20.45, Torino-Parma

SABATO 14

ore 15, Inter-Atalanta
ore 18, Napoli-Lecce
ore 20.45, Udinese-Juventus

DOMENICA 15

ore 12.30, Hellas Verona-Genoa
ore 15, Pisa-Cagliari
ore 15, Sassuolo-Bologna
ore 18, Como-Roma
ore 20.45, Lazio-Milan

LUNEDÌ 16

ore 20.45, Cremonese-Fiorentina