Il QS in prima pagina: "Milan, Santi per lo scudetto"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 08:40Rassegna Stampa
di Federico Calabrese

Momento clou della stagione, con il Milan che vuole giocarsi tutte le proprie carte per provare una splendida ma complicata rimonta ai danni dell'Inter. E per farlo, Massimiliano Allegri avrà bisogno di ogni pedina a disposizione. Una di queste potrebbe essere Santiago Gimenez.

Ne parla l'edizione odierna del QS in edicola questa mattina: "Milan, Santi per lo scudetto". L'attaccante messicano, dopo mesi, è tornato a disposizione del Diavolo e potrebbe essere un'opzione in più per il reparto offensivo rossonero.