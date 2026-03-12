Allegri-Furlani, pranzo di mercato: Kean, Goretzka e Kim, un colpo per reparto

Dopo la vittoria nel derby contro l'Inter, l'ad rossonero Giorgio Furlani e il tecnico Massimiliano Allegri hanno avuto un pranzo durante il quale hanno parlato sia dei temi principali dell'attualità che del futuro del Milan. Ovviamente i due hanno discusso anche del prossimo mercato estivo, per il quale il Diavolo, tra cessioni e introiti per il ritorno in Champions League, punta ad avere almeno 100 milioni di euro da investire.

COLPO IN ATTACCO - Come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, con il ritorno sempre più probabile nell'Europa che conta il Milan sa bene che la rosa non va solo allungata per affrontare una partita ogni tre giorni, ma anche rinforzata con giocatore di qualità e leadership. L'idea sarebbe quella di fare un grande colpo per reparto. In attacco serve un attaccante pronto che conosce la Seria A che possa assicurare un certo numero di gol e il primo nome della lista è quello di Moise Kean della Fiorentina, che a Milanello ritroverebbe Allegri con il quale ha già lavorato per alcuni anni alla Juventus. Una pista alternativa per il reparto offensivo è sempre Dusan Vlahovic che è in scadenza con i bianconeri al termine di questa stagione.

DIFESA E CENTROCAMPO - Max aveva chiesto un rinforzo in difesa già a gennaio, ma non era stato accontentato. In estate le cose dovrebbero andare diversamente e almeno un rinforzo arriverà: tra i profili più apprezzati in via Aldo Rossi c'è sicuramente l’ex Napoli Kim, oggi al Bayern Monaco, mentre la pista alternativa porta a Gila della Lazio. In mezzo al campo, infine, in attesa di conoscere cosa deciderà di fare Luka Modric, un'opzione valida resta Leon Goretzka, esperto centrocampista che a fine stagione lascerà il Bayern Monaco e dunque potrebbe sbarcare a Milanello a zero con il croato la scorsa estate.

