Pellegatti avvisa: “L’anno prossimo si continua col 3-5-2. Kean non mi risulta”

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato del futuro dei rossoneri. Queste le sue parole:

"Il Milan non cambierà modulo la prossima stagione. 3-5-2 anche la prossima stagione, per questo motivo il Milan non cercherà le famose ali. Certo si porrà il problema di Leao, vediamo nelle ultime partite se confermerà l'adattamento oppure Leao sarà anche un po' stanco di non divertirsi come faceva prima sulla fascia. Quindi andremo a trovare un grande difensore, l'Akanji della situazione, un giocatore di totale affidabilità. Cercherà un centrocampista sperando nella crescita di Jashari, forse più che al posto di Modric magari in alternativa a Rabiot. C'è questo Andrè, vediamo se lo prendiamo davvero. Continuo a leggere pareri discordanti. Quello che conta è un forte centrocampista, magari un'alternativa ad Atekhame, bisogna trovare alternative da Champions League. E la davanti tutto è possibile, bisognerà arrivare a quattro attaccanti. A me Kean non risulta essere il preferito di Allegri"