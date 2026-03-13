Kean-Milan, Bucchioni: "Se lo prendi devi andare sul 4-3-3 con due esterni veri"
Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato di Milan soffermandosi in modo particolare sulle voci che vedrebbero il nome di Moise Kean essere tra quelli che il club rossonero starebbe valutando in vista della prossima estate.
Milan, come vede Kean per la prossima stagione?
"Può essere la volta buona per la cessione di Leao. Tutti gli anni aspetti l'ultimo step di crescita, ma non arriva. Se prendi Kean, devi andare sul 4-3-3 con due esterni veri".
Kean possibile nuovo numero 9 del Milan? Bucchioni: "Può essere la volta buona per la cessione di Leao"
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
